В Челнах появился первый исламский центр «Тэрбия»

В Набережных Челнах состоялась презентация первого Центра исламского дополнительного образования для детей и взрослых «Тэрбия» («Воспитание»), действующего при ДУМ РТ. Об этом пишут «Челнинские известия».

Церемония прошла при участии имама-мухтасиба Набережных Челнов Альфаса Гайфуллина, заместителя имама-мухтасиба Ильдара Зиярова, а также более 30 предпринимателей города.

Здание расположено в центре города. Ранее оно входило в семейно-досуговый центр «Хэзинэ». В ноябре этого года после ребрендинга центр «Тэрбия» начал работать отдельно.

Центр посещают 200 детей. Им преподают основы ислама в игровой форме, рассказывают о татарской культуре, истории. Дети посещают мастер-классы, принимают участие в квестах и викторинах.

После Набережных Челнов такой же центр открылся в Бавлах.