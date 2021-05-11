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Ру Тат
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11 мая 2021  21:01
Эльвира Мухаметдинова

В Челнах появился импровизированный мемориал жертвам трагедии в казанской школе №175

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Импровизированный мемориал жертвам нападения на казанскую гимназию №175 появился у стен мэрии Набережных Челнов. Им стал стол, покрытый красной тканью и установленный под открытым небом.

На столе сразу же появились цветы. Кто-то принес гвоздики, плакат «Скорбим. Школа №175. 11.05.2021» и положил их прямо на ступени лестницы.

Мемориал будет доступен завтра весь день для желающих выразить свою боль в связи с трагедией в Казани, отметили в городской администрации.

В челнинских пабликах выразили свою скорбь, окрасив аватарки в черный цвет. Горожане массово выставляют на своих страницах в соцсетях фото с «плачущими» свечами на темном фоне.

Фото: соцсети

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