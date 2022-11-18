В Челнах пояснили, при каких условиях из трамваев исчезнут кондукторы

В челнинских трамваях 50% пассажиров оплачивают проезд картой. Если доля безналичной оплаты повысится, то повысятся и шансы на обслуживание трамваев без кондуктора, рассказал гендиректор «Электротранспорта» Рашид Шамсутдинов.

«В трамваях можно оплатить проезд с помощью безналичной оплаты. Сейчас одним из основных направлений работы является увеличение оплат картой. Сейчас она достигает 50%, цель — 80%. Это не только удобно для пассажиров, но и упрощает учёт доходов для предприятия, ведь отчеты проводятся ежедневно. Если доля безналичной оплаты повысится, то повысятся и шансы на обслуживание трамваев без кондуктора. Сэкономленные средства помогут улучшить качество пассажирских перевозок», — отметил спикер.

Он напомнил, что общая протяженность трамвайной линии составляет 384 км. Ежедневно на линию выходят 65 трамваев, в выходные — 54. Все они оснащены системой спутниковой навигации, камерами видеонаблюдения.

С начала года челнинские трамваи перевезли более 11,2 млн пассажиров.