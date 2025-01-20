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Общество 20 января 2025 09:06

В Челнах построят новую школу на 1224 места

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В Челнах построят новую школу на 1224 места
Презентация: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

В этом году в Набережных Челнах появится новая школа. Она будет рассчитана на 1224 места и будет располагаться в 22-м микрорайоне жилого района Замелекесье. Об этом на аппаратном совещании сообщил замруководителя исполнительного комитета Автограда Мансур Фаттахов.

Глава города Наиль Магдеев уточнил, что если бы не строительство новых школ, то юным челнинцам пришлось бы учиться в три смены.

«Количество детей, которые идут в школу, увеличивается. Это был серьезный вызов. Благодаря поддержке руководства страны, республики мы эту задачу успешно выполняем!» — подчеркнул мэр.

За последние десять лет в Набережных Челнах построено 10 школ. Новое образовательное учреждение станет 11-м по счету. Магдеев назвал новую школу «подарком» от Президента России Владимира Путина и Раиса Татарстана Рустама Минниханова в честь предстоящего 400-летия Челнов.

Школу планируется ввести в эксплуатацию уже в этом году.

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