В Челнах построят футбольный манеж за 117,8 млн рублей

В Набережных Челнах появится новый спортивный центр «Физра». На его строительство из республиканского бюджета будет выделено 36 млн рублей. Об этом стало известно сегодня на сессии горсовета, состоявшейся в мэрии.

Новый объект будет расположен рядом с ледовым дворцом «КАМАЗ» по ул. 40 лет Победы. Общая стоимость проекта составит 117,8 млн рублей, включая 54,3 млн рублей из федерального бюджета, 36,2 млн – из республиканского и 27,2 млн – частных инвестиций. 239,4 млн рублей застройщиком закладывается на дальнейшую эксплуатацию спортивного центра.

Отапливаемый футбольный манеж должен стать местом проведения круглогодичных соревнований регионального уровня, тренировок и подготовки спортсменов.

По эскизу объекта предусмотрены комфортные помещения для административного персонала, тренерская, душевые, раздельные раздевалки на 64 человека и медицинский кабинет. Здесь же будут обустроены зоны для разминок, беговые дорожки, площадки для игр в настольный теннис, занятий фитнесом и кардиотренировками.