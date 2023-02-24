В Челнах построят 32 многоквартирных дома и обновят 84 объекта по проекту «Наш двор»

В этом году в Набережных Челнах введут в эксплуатацию 32 многоквартирных дома площадью 310 тыс. кв. метров, из них четыре дома построены по социальной ипотеке — в 63 и 69 микрорайонах города. Об итогах и планах работы строительной отрасли на отчетной сессии доложил мэр города Наиль Магдеев.

«Для каждой семьи квартира это не просто материальное благо, а прочная основа для рождения и воспитания детей, счастливой и благополучной жизни», — отметил он.

Руководитель города напомнил, что за прошлый год в Автограде построен 31 жилой многоквартирный дом. В прошлом году три жилых дома (63/16, 63/02, 63/03) по программе социальной ипотеки позволили улучшить жилищные условия 556 семьям. В настоящее время 768 семей участвуют в программе и ждут своих квартир. Стоит отметить, что на протяжении последних лет есть динамика сокращения очередности.

«С этой целью необходимо продолжить комплексную застройку новых территорий, обеспечивая строительство не только жилья, но и объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, а также в целом благоустройство территорий. В данном вопросе мы рассчитываем на республиканскую поддержку», — сказал Магдеев.

Помимо этого, в 2022 году построены, реконструированы, капитально отремонтированы и благоустроенны объекты социальной и культурной сферы на общую сумму 11 млрд рублей. По сравнению с 2021 годом количество выданных разрешений на строительство выросло на 20%. «Это говорит о градостроительном потенциале Набережные Челнов», — подчеркнул мэр.

Также мэр города отдельно отметил республиканскую программу «Наш двор», получившую особое признание у челнинцев. «Дом начинается со двора, наша задача сделать его уютным, современным, комфортным, содержать в чистоте и порядке. При этом мы ожидаем и от населения бережного отношения к этим территориям. С каждым годом все больше неравнодушных граждан вовлекается в ее реализацию и каждому из них мы очень благодарны», — добавил Магдеев.

За три года в Набережных Челнах благоустроено 338 дворов на сумму 4,3 млрд рублей. В этом году предстоит привести в порядок еще 84 двора с лимитом финансирования 1,9 млрд рублей.