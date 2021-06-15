В Набережных Челнах сдали половину из запланированного жилья

В Набережных Челнах с начала года введено в эксплуатацию более 155 тысяч кв.метров жилья, что составляет 48,6% от плана. Так, из 15 жилых домов 13 находятся в высокой степени готовности, сообщает Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.

В 2021 году планируется ввести 320 тыс. квадратных метров жилья, в том числе по программе социальной ипотеки — 31,5 тыс. квадратных метров.

В прошлом году темпы строительства жилья были существенно ниже. Экватор в жилищном строительстве в Челнах пересекли только осенью. По программе социальной ипотеки были построены два жилых дома общей площадью 35,6 тыс. квадратных метров в 63-м микрорайоне. Квартиры в них получили 594 семьи работников из числа бюджетников, молодых семей, а также работники предприятий. Еще два готовых дома были включены в титул 2021 года.