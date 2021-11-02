В Челнах КАМАЗ даст временное жилье своим ветеранам, пострадавшим от взрыва газа

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В Набережных Челнах пострадавших от взрыва газа работников и ветеранов КАМАЗа переселят в общежитие завода. Накануне с жильцами 11-го и частично 12-го подъездов дома 48/20 встретился исполняющий обязанности руководителя исполкома Илья Зуев.

«У нас есть решение, что тем семьям, которые работают в ПАО „КАМАЗ“ и являются пенсионерами данной компании, предоставляются помещения в общежитии завода. По всем остальным жителям мы подбираем другие помещения для временного проживания», — рассказал Зуев.

Фото: © Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Чиновник отметил, что временное жилье будет подбираться с учетом состава семей и площади квартир, где они проживали ранее. «Сейчас мы не можем сказать точную локацию, нам необходима информация, в том числе и ваше место работы, чтобы подобрать логистику. Наша задача — сделать ваше дальнейшее проживание максимально комфортным», — отметил и. о. руководителя исполкома.

Переезд работников ПАО «КАМАЗ» должен состояться сегодня вечером.

Фото: © Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Жители, пострадавшие во время взрыва, задали вопросы, в их числе — оплата квартплаты (вопрос сейчас обсуждается с управляющей компанией), условия размещения, выплата материальной помощи. «У каждого жителя своя история, каждому требуется помощь и разрешение ситуации», — прокомментировала ситуацию руководитель пресс-службы Автограда Римма Мухаметзянова.

Кроме того, в своем Instagram’е она сообщила, что по поручению мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева сегодня во всех домах города начата проверка газового оборудования.