В Челнах посоветовали не сажать мигрантов за руль автобусов

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В Набережных Челнах начальник ГИБДД города Радий Кадиков рекомендовал не трудоустраивать мигрантов на работу водителями автобусов. Об этом пишет газета «Челнинские известия».

«Понятно, что дефицит кадров фактически сейчас везде — и на производстве, и в организациях. Это не ущемление прав. Пусть работают на производствах, но не за рулем автобуса, в салоне которого находятся десятки пассажиров», — заметил Кадиков на заседании Комиссии по безопасности дорожного движения.

Свою позицию начальник ГИБДД объяснил непостоянным характером пребывания мигрантов на территории России. «Сегодня такие водители здесь, а завтра уже окажутся в ближнем зарубежье. Это временные люди», — подчеркнул он.

При этом Кадиков рассказал, что за первое полугодие 2023 года в Автограде количество ДТП, случившихся по вине водителей автобусов, увеличилось на 62% в сравнении с аналогичным периодом 2022-го (13 и восемь аварий соответственно). Ранения получили 20 человек (в прошлом году — 13).

Кроме того, было пресечено 2133 случая нарушения ПДД водителями автобусов. Большинство из них, 1363, были связаны с техническими неисправностями. Кроме того, 161 нарушение касалось правил перевозки пассажиров, 21 — проезда на запрещающий сигнал светофора. Помимо этого, 19 раз автобусы выезжали на дороги города без техосмотра.

В свою очередь руководитель исполкома Челнов Фарид Салахов возмутился случаями, когда грузовиками управляли пьяные водители. «Как можно в 50-тонный автомобиль садиться выпившим? Там такого можно натворить, что и рейс кончился, и жизнь нескольких людей закончилась», — приводит его слова пресс-служба мэрии Автограда.

Ранее по поручению мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева сотрудники Госавтоинспекции с 9 по 18 июля провели рейды по большегрузным автомобилям. Им удалось пресечь более 300 нарушений ПДД, три из них касались управления транспортным средством в состоянии опьянения.

В связи с этим руководитель исполкома поручил регулярно вести работу по проверке большегрузных автомобилей и их водителей, вводя штрафы и определенные санкции в случае выявления нарушений.