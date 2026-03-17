news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 17 марта 2026 16:34

В Челнах после вмешательства прокуратуры фирма погасила более 160 млн долга по налогам

Читайте нас в
Телеграм

Благодаря прокуратуре руководство фирмы «Ар Си Эр» в Набережных Челнах полностью погасило налоговую задолженность. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

«Общество допустило образование задолженности по налоговым платежам на общую сумму 162 млн рублей», – отметили в ведомстве.

По данному факту прокуратура города внесла директору фирмы представление. После этого задолженность была погашена в полном объеме.

#налоги #Набережные Челны #прокуратура рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
Фарид Мухаметшин избран Почетным Председателем Государственного Совета РТ

Фарид Мухаметшин: «Решение о сложении полномочий было обдуманным и взвешенным»

