В Челнах после вмешательства прокуратуры фирма погасила более 160 млн долга по налогам

Благодаря прокуратуре руководство фирмы «Ар Си Эр» в Набережных Челнах полностью погасило налоговую задолженность. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

«Общество допустило образование задолженности по налоговым платежам на общую сумму 162 млн рублей», – отметили в ведомстве.

По данному факту прокуратура города внесла директору фирмы представление. После этого задолженность была погашена в полном объеме.