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Ру Тат
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4 июня 2021  14:23
Эльвира Мухаметдинова

В Челнах после падения девочки с седьмого этажа возбудили уголовное дело

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В Набережных Челнах после падения 15-летней школьницы с седьмого этажа жилого дома в Замелекесье возбуждено уголовное дело за доведение до самоубийства. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников.

Трагедия произошла 26 мая. Тело подростка обнаружили на козырьке магазина. Первоначально рассматривалось несколько причин произошедшего, в том числе и падение при попытке сделать «селфи». Однако вскоре выяснилось, что основной причиной стало доведение до самоубийства.

Известно, что девочка воспитывалась в полной семье, училась в музыкальной школе, в последнее время у нее ухудшились отношения с родителями из-за снижения успеваемости по учебе.

 

 

#упала из окна #доведение до самоубийства
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