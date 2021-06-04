В Челнах после падения девочки с седьмого этажа возбудили уголовное дело

В Набережных Челнах после падения 15-летней школьницы с седьмого этажа жилого дома в Замелекесье возбуждено уголовное дело за доведение до самоубийства. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников.

Трагедия произошла 26 мая. Тело подростка обнаружили на козырьке магазина. Первоначально рассматривалось несколько причин произошедшего, в том числе и падение при попытке сделать «селфи». Однако вскоре выяснилось, что основной причиной стало доведение до самоубийства.

Известно, что девочка воспитывалась в полной семье, училась в музыкальной школе, в последнее время у нее ухудшились отношения с родителями из-за снижения успеваемости по учебе.