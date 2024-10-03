Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Челнах после капремонта открыли проспект Яшьлек
В Набережных Челнах после капитального ремонта открыли движение по проспекту Яшьлек. Участие в церемонии принял мэр города Наиль Магдеев, сообщили в пресс-службе администрации.
«Дорожниками выполнен ремонт покрытия проезжей части площадью 80 964 кв. м, устройство уширений проезжей части площадью 6 218 кв. м, устройство новых местных проездов площадью 11 212 кв. м, строительство и ремонт пешеходных тротуаров площадью 23 688 кв. м», – говорится в сообщении.
В ходе ремонтных работ была установлена 391 опора наружного освещения. Также на участке появились дорожные знаки и ограждения, была нанесена дорожная разметка, установлены 19 остановок общественного транспорта, отремонтированы трамвайные переезды и обустроены ливневки.
Работы выполнены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»