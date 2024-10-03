В Челнах после капремонта открыли проспект Яшьлек

В Набережных Челнах после капитального ремонта открыли движение по проспекту Яшьлек. Участие в церемонии принял мэр города Наиль Магдеев, сообщили в пресс-службе администрации.

«Дорожниками выполнен ремонт покрытия проезжей части площадью 80 964 кв. м, устройство уширений проезжей части площадью 6 218 кв. м, устройство новых местных проездов площадью 11 212 кв. м, строительство и ремонт пешеходных тротуаров площадью 23 688 кв. м», – говорится в сообщении.

В ходе ремонтных работ была установлена 391 опора наружного освещения. Также на участке появились дорожные знаки и ограждения, была нанесена дорожная разметка, установлены 19 остановок общественного транспорта, отремонтированы трамвайные переезды и обустроены ливневки.

Работы выполнены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».