В Челнах после капремонта открыли лицей-интернат №84 имени Гали Акыша

В новом учебном году свои двери после долгожданного капремонта открыл лицей-интернат №84 имени Гали Акыша в Набережных Челнах. Это было первое масштабное обновление образовательного учреждения со времени его строительства.

Поздравить учащихся с началом учебного года приехали заместитель Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Марат Ахметов, а также мэр города Наиль Магдеев.

«Пусть эта современная школа открывает для вас большие возможности для достижения целей», — отметил мэр и поблагодарил за капремонт лицея-интерната Раиса РТ Рустама Минниханова.

В образовательном учреждении ни разу не было капитального ремонта. Состояние здания было плачевным, признала руководитель лицея Фирдуса Аюпова. В спальных комнатах было холодно, кровля требовала ремонта. Около 20 лет ремонта не видел и бассейн учреждения.

После обновления у лицея большие планы.

«В этом году у нас стартует новое направление — медиаклассы. В нем совместно с Казанским федеральным университетом будут готовить будущих журналистов, специалистов по связям с общественностью, корреспондентов татарских СМИ», — сказала она.

Учитель физической культуры, тренер по волейболу сборной лицея Гульназ Мусина провела экскурсию для всех присутствующих. Команда лицея — многократный победитель Кубка мэра по волейболу.

На линейке волейболисты показали спортивное представление. Затем они поблагодарили за обновление спортивного зала, после которого для них открылось возможностей для занятия спортом.

В этом году в лицее-интернате будут обучаться 500 школьников – на 140 больше, чем в прошлом году.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Набережных Челнах открыли новую школу.