В Челнах попросили горожан оценить качество пассажирских перевозок

МУП «Горкоммунхоз» попросил жителей Набережных Челнов оценить качество пассажирских перевозок в Автограде и предложить собственные меры по улучшению работы автобусов, пройдя соответствующий опрос. На это обратила внимание газета «Челнинские известия».

По информации издания, горожане активно откликаются и делятся своим видением желательных корректировок в работе общественного транспорта Челнов.

В частности, один из жителей Автограда в группе «Горкоммунхоза» в социальной сети «ВКонтакте» заметил, что время ожидания 13-го маршрута доходит до 58 минут. «Куда-то пропадает автобус, который, как обещает табло, должен приехать через три минуты? Были случаи, когда время ожидания достигало более часа», — констатировал он.

Кроме того, челнинцы пожаловались на перебои в работе автобуса №1 и предложили запустить по улице Ахметшина еще один маршрут в дополнение к 27-му.