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В Челнах помогли пьяному мужчине, который застрял в скамейке остановочного павильона
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В Набережных Челнах спасатели помогли застрявшему мужчине, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Спасатели ЗПСО№6 прибыли на остановку общественного транспорта «Парк Культуры», где нетрезвый мужчина застрял туловищем в скамейке и выбраться сам не мог.
Сотрудники МЧС демонтировали элементы деревянной конструкции и мужчину извлекли.
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