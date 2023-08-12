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Руc Тат
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Происшествия 12 августа 2023 20:42

В Челнах помогли пьяному мужчине, который застрял в скамейке остановочного павильона

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В Набережных Челнах спасатели помогли застрявшему мужчине, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Спасатели ЗПСО№6 прибыли на остановку общественного транспорта «Парк Культуры», где нетрезвый мужчина застрял туловищем в скамейке и выбраться сам не мог.

Фото: ©

Сотрудники МЧС демонтировали элементы деревянной конструкции и мужчину извлекли.

#Набережные Челны
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