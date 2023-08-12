В Челнах помогли пьяному мужчине, который застрял в скамейке остановочного павильона

В Набережных Челнах спасатели помогли застрявшему мужчине, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Спасатели ЗПСО№6 прибыли на остановку общественного транспорта «Парк Культуры», где нетрезвый мужчина застрял туловищем в скамейке и выбраться сам не мог.

Фото: ©

Сотрудники МЧС демонтировали элементы деревянной конструкции и мужчину извлекли.