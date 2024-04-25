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В Челнах помогли девушке-инвалиду в реабилитации
Благотворительный фонд «Капелька» помог Дарье Алпатовой из Луганской области в реабилитации. Несчастный случай с девушкой произошел во время ее учебы на инженера-технолога швейного производства, пишут «Челнинские известия».
«У нас жилой фонд находится в аварийном состоянии. Но я не ожидала, что подо мной может рухнуть балкон. Упав со второго этажа, я оказалась под обломками. Получила травмы, в том числе был поврежден позвоночник. Как сказали позже, последствия могли быть и не такими тяжелыми, если бы вовремя сделали операцию», - делится историей Алпатова.
Однако после той трагедии даже после операции она уже не смогла ни ходить, ни сидеть – только лежать. В тот тяжелый период спасали родные: бабушка кормила с ложки, а тетя пошла искать благотворительный фонд, через который ее племянница могла бы попасть на реабилитацию.
Сначала нашли фонд в Москве, но и там после курса лечения девушка смогла только сидеть. Хотя, как призналась Алпатова, уже этот шаг ей многое дал.
«Стала готовить еду, стирать, могла одеться-раздеться-обуться. Даже начала мыслить более позитивно», - говорит девушка.
Последним местом, куда она написала, стал челнинский фонд «Капелька». Там ей вскоре рассказали, что на её имя открыли сбор. Городскому фонду удалось собрать деньги на курс лечения в центре «Янтарь» в Нижним Новгороде.
В итоге девушка смогла встать на ходунки и понемногу начала ходить и частично стоять на одной ноге, если рядом есть на что опереться. Причем после реабилитации общение с фондом продолжилось.
«Я получила домашнее задание, выполняю его и ощущаю качественное улучшение своего состояния», – говорит Дарья.
На данный момент девушка живет у сестры в Челнах. Там ей очень хорошо, признается она. Ей еще положены небольшие по продолжительности курсы реабилитации каждые три месяца. Потом Алпатова планирует прийти в Центр занятости, обучиться на какую-нибудь специальность и приступить к работате.
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