В Челнах помогли девушке-инвалиду в реабилитации

Благотворительный фонд «Капелька» помог Дарье Алпатовой из Луганской области в реабилитации. Несчастный случай с девушкой произошел во время ее учебы на инженера-технолога швейного производства, пишут «Челнинские известия».

«У нас жилой фонд находится в аварийном состоянии. Но я не ожидала, что подо мной может рухнуть балкон. Упав со второго этажа, я оказалась под обломками. Получила травмы, в том числе был поврежден позвоночник. Как сказали позже, последствия могли быть и не такими тяжелыми, если бы вовремя сделали операцию», - делится историей Алпатова.

Однако после той трагедии даже после операции она уже не смогла ни ходить, ни сидеть – только лежать. В тот тяжелый период спасали родные: бабушка кормила с ложки, а тетя пошла искать благотворительный фонд, через который ее племянница могла бы попасть на реабилитацию.

Сначала нашли фонд в Москве, но и там после курса лечения девушка смогла только сидеть. Хотя, как призналась Алпатова, уже этот шаг ей многое дал.

«Стала готовить еду, стирать, могла одеться-раздеться-обуться. Даже начала мыслить более позитивно», - говорит девушка.

Последним местом, куда она написала, стал челнинский фонд «Капелька». Там ей вскоре рассказали, что на её имя открыли сбор. Городскому фонду удалось собрать деньги на курс лечения в центре «Янтарь» в Нижним Новгороде.

В итоге девушка смогла встать на ходунки и понемногу начала ходить и частично стоять на одной ноге, если рядом есть на что опереться. Причем после реабилитации общение с фондом продолжилось.

«Я получила домашнее задание, выполняю его и ощущаю качественное улучшение своего состояния», – говорит Дарья.

На данный момент девушка живет у сестры в Челнах. Там ей очень хорошо, признается она. Ей еще положены небольшие по продолжительности курсы реабилитации каждые три месяца. Потом Алпатова планирует прийти в Центр занятости, обучиться на какую-нибудь специальность и приступить к работате.