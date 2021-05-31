В Челнах почти все 11-класники намерены поступать в вузы

В Набережных Челнах половина выпускников после 9-го класса хочет поступать в колледжи, а после 11-го класса почти все идут в вузы. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома города Рамиль Халимов на деловом понедельнике.

По итогам учебного года Управление образование Автограда провело традиционное анкетирование выпускников 9-х и 11-х классов.

Выяснилось, что из 5 тыс. выпускников 9-х классов лишь 44% собираются продолжить учебу в школе, 53% хотели бы получить специальность в колледже. И лишь 129 человек, 3% от общего числа завершающих обучение в основной школе, до сих пор не знают, куда им податься.

В рейтинге учебных заведений, составленном по опросу 9-классников, лидируют Автомеханический техникум имени Льва Васильева, Технический колледж имени Виктора Поташова, колледж филиала КИУ, а также Инженерно-экономический колледж КФУ.

Что же касается 2 003 выпускников 11-х классов, то 97,5% из них планируют подавать документы в вузы. Только 12 человек пойдут в колледжи, девять — в армию, а 26 еще не определились с выбором дальнейшего пути.

Примечательно, что треть выпускников 11-х классов (31%) собирается остаться в городе и учиться в местных институтах и университетах, столько же отдают предпочтение вузам Казани, Елабуги и Альметьевска. Еще треть намерена поступать в высшие учебные заведения других российских регионов.

Больше всего шансов осуществить свою мечту о высшем образовании у 253 претендентов на медали. Больше всего потенциальных обладателей медалей — в школах №2, 26, 30, 31, 44, 45, 57, 77 и 78.