Происшествия 29 января 2026 16:24

В Челнах полиция раскрыла попытку мошенничества благодаря звонку пенсионерки

В Набережных Челнах полиция вернула 200 тысяч рублей 89‑летней женщине, которая стала жертвой телефонных мошенников. Пенсионерка передала деньги курьеру, но затем усомнилась и позвонила в полицию.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, в середине января ей позвонила женщина, представившаяся сотрудницей энергосбыта. Она предложила оформить заявку на установку оборудования и выманила персональные данные. Через несколько дней пенсионерке позвонили снова – уже якобы из антитеррористического комитета. Ей сообщили, что на ее имя открыт счет и с него перевели деньги за границу. Чтобы «избежать ответственности», женщине предложили передать свои сбережения «в казначейство».

Поверив мошенникам, пенсионерка собрала 200 тысяч рублей и отдала их курьеру. После этого она решила уточнить у полиции, правильно ли поступила. Стражи порядка объяснили, что это схема мошенников, и сразу начали поиски водителя.

Полицейские нашли мужчину. Он рассказал, что получил заказ на доставку посылки и не знал о преступлении. Узнав о ситуации, он передал сверток полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

#мошенническая схема #МВД по РТ
