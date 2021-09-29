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Ру Тат
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29 сентября 2021  15:01
Павел Климчак

В Челнах полицейские установили посредника в продаже фиктивных справок о вакцинации

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Сотрудники ОЭБ и ПК УМВД России по Челнам установили, что житель Набережных Челнов вместе с несколькими сообщниками выступали посредниками в продаже липовых сертификатов о вакцинации. Личные данные клиентов вносились в единую базу вакцинированных «Госуслуг». При этом сама вакцинация не производилась.

Было установлено, как один из жителей города перечислил 6 тысяч рублей на карту посредника, после чего тот передал деньги сотруднику одной из больниц, который внес данные клиента в базу вакцинированных.

Спустя время их клиентам также приходили уведомления о втором компоненте вакцины, и в их личном кабинете появлялся сертификат о вакцинации от коронавируса.

Как стало известно ИА «Татар-информ», сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства дела.

#Набережные Челны #госуслуги #вакцинация
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