В Челнах полицейские установили посредника в продаже фиктивных справок о вакцинации

Сотрудники ОЭБ и ПК УМВД России по Челнам установили, что житель Набережных Челнов вместе с несколькими сообщниками выступали посредниками в продаже липовых сертификатов о вакцинации. Личные данные клиентов вносились в единую базу вакцинированных «Госуслуг». При этом сама вакцинация не производилась.

Было установлено, как один из жителей города перечислил 6 тысяч рублей на карту посредника, после чего тот передал деньги сотруднику одной из больниц, который внес данные клиента в базу вакцинированных.

Спустя время их клиентам также приходили уведомления о втором компоненте вакцины, и в их личном кабинете появлялся сертификат о вакцинации от коронавируса.

Как стало известно ИА «Татар-информ», сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства дела.