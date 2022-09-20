В Челнах полицейские прикрыли законспирированное казино, которое располагалось в бане

В Набережных Челнах сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Республике Татарстан выяснили, что в одном из нежилых помещений Автограда работает подпольное казино, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

По данным агентства, азартные игры проводились в бане. Вход в казино был строго законспирирован. К играм допускался только ограниченный круг лиц по предварительному звонку.

Помещение казино было подготовлено для проведения карточных игр – был стол для покера, фишки и деньги.

Полицейским удалось задержать пятерых предполагаемых организаторов. Трем из них избрана мера пресечения в виде задержания, в отношении двоих – обязательство о явке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».

