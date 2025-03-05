В Челнах полицейские поймали пассажира автобуса с двумя килограммами мефедрона

На въезде в Набережные Челны полицейские остановили междугородний автобус, где у одного из пассажиров обнаружили подозрительный пакет.

Для установления всех деталей инцидента мужчину доставили в ближайший полицейский участок, а изъятый материал направили на экспертизу. Выяснилось, что вещество является наркотическим средством – мефедроном, общим весом 2 килограмма.

Задержанный признался, что ему было поручено доставить наркотик из Московской области в Уфу, где он должен был сделать закладки и получить за это 200 тысяч рублей. На эту работу 24-летний мужчина устроился еще в мае прошлого года, найдя объявление о быстром заработке в одном из мессенджеров.

Изначально он выполнял задания в своем регионе, забирая наркотики из тайников, фасуя их и раскладывая по новым местам. Позже ему стали поручать поездки по разным городам России. В феврале он перевозил крупную партию наркотиков из Подмосковья на междугороднем автобусе. В итоге жителя Челябинской области задержали в Челнах.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, по данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить лишение свободы сроком до 15 лет.