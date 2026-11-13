В Челнах полицейские поймали двоих подростков-зацеперов

Фото: МВД по РТ

Ребят заметили во время рейда по предотвращению несчастных случаев на транспортных объектах.

Как рассказали в МВД по РТ, двое ребят зацепились за трамвай снаружи и собирались так прокатиться. Их сразу же сняли с транспорта.Побеседовав с ними, полицейские выяснили, что ребята учатся в 5-м классе, им обоим по 12 лет.

После этого была проведена проверка, по итогам которой родителей оштрафовали за неисполнение своих обязанностей, а с ребятами поговорили об опасности зацепинга и ответственности, которую они могли бы понести.

«Зацепинг – это не экстрим, а смертельно опасное увлечение и правонарушение», – напоминают в МВД.