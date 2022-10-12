В Челнах полицейские остановили Land Rover с 57 килограммами наркотиков в багажнике

В Набережных Челнах на посту «Тула-1» полицейские остановили автомобиль Land Rover для проверки документов, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Поведение водителя показалось госавтоинспекторам подозрительным. Полицейские при досмотре обнаружили у него сверток с порошком весом почти 200 граммов. В присутствии понятых при проверке автомобиля под обшивкой багажного отсека, в нише от запасного колеса, а также в спортивной сумке сотрудники полиции нашли более двухсот пакетов с различными порошкообразными веществами», – прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Проведенная экспертиза показала, что изъято почти 54 килограмма мефедрона, а также свыше килограмма кокаина и 1700 граммов марихуаны.

Наркокурьер пояснил, что забрал партию наркотиков в Ногинске и вез их в Екатеринбург, Курган, Тюмень, Красноярск и Иркутск. Там мужчина должен был расфасовать наркотики и оставить их в закладках.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

