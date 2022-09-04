В Челнах полицейские ищут вандалов, разбивших ночью стекло в подземном переходе

Сотрудники полиции ищут челнинцев, которые прошлой ночью разбили стекло в одном из городских подземных переходов. Стражи порядка устанавливают личности вандалов, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ.

Фото: Мэрия Челнов

Инцидент попал на записи камер видеонаблюдения. На ролике видно, как один из молодых людей держит в руках предмет, похожий на пистолет, и, предположительно, стреляет из него в стекло.

Как добавили агентству в пресс-службе мэрии Набережных Челнов, инцидент произошел в подземном переходе на остановке «6 комплекс».