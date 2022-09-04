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Ру Тат
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Происшествия
4 сентября 2022  09:07
Павел Климчак

В Челнах полицейские ищут вандалов, разбивших ночью стекло в подземном переходе

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Сотрудники полиции ищут челнинцев, которые прошлой ночью разбили стекло в одном из городских подземных переходов. Стражи порядка устанавливают личности вандалов, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ.

 

Фото: Мэрия Челнов

Инцидент попал на записи камер видеонаблюдения. На ролике видно, как один из молодых людей держит в руках предмет, похожий на пистолет, и, предположительно, стреляет из него в стекло.

Как добавили агентству в пресс-службе мэрии Набережных Челнов, инцидент произошел в подземном переходе на остановке «6 комплекс».

#Набережные Челны
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