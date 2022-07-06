В Челнах полицейские ищут мужчину, который распылил газ на нетрезвых мужчин у подъезда

В полицию Челнов поступило сообщение от диспетчера станции скорой помощи о том, что в больницу с травмами доставлены двое нетрезвых мужчин, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ.

Как установили полицейские, накануне около девяти часов утра компания троих мужчин выпивала у подъезда дома №23/05 в Новом городе. Один из прохожих сделал им замечание, после чего произошел конфликт. Мужчина распылил из баллончика газ, а после использовал «светошумовые изделия».

Пострадавших доставили в больницу, где после оказания медицинской помощи отпустили домой.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению участника конфликта и всех обстоятельств произошедшего», – пояснили в пресс-службе ведомства.

