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Ру Тат
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Происшествия
6 июля 2022  16:27
Полина Шевчук

В Челнах полицейские ищут мужчину, который распылил газ на нетрезвых мужчин у подъезда

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В полицию Челнов поступило сообщение от диспетчера станции скорой помощи о том, что в больницу с травмами доставлены двое нетрезвых мужчин, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ.

Как установили полицейские, накануне около девяти часов утра компания троих мужчин выпивала у подъезда дома №23/05 в Новом городе. Один из прохожих сделал им замечание, после чего произошел конфликт. Мужчина распылил из баллончика газ, а после использовал «светошумовые изделия».

Пострадавших доставили в больницу, где после оказания медицинской помощи отпустили домой.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению участника конфликта и всех обстоятельств произошедшего», – пояснили в пресс-службе ведомства.
 

 

#газовый баллон #МВД по РТ
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