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Происшествия 2 июля 2025 17:41

В Челнах полицейские ищут мужчину, который преследовал 9-летнюю девочку

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Полицейские в Набережных Челнах разыскивают мужчину, который преследовал 9-летнюю девочку, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ.

В полицию обратился отец школьницы и рассказал, что неизвестный мужчина преследовал его несовершеннолетнюю дочь.

«В ходе проверки полицейские установили маршрут движения девочки и ее преследователя. В настоящее время принимаются меры по установлению его личности и задержанию. При установлении всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение», – сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

#Набережные Челны #полиция
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