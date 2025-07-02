В Челнах полицейские ищут мужчину, который преследовал 9-летнюю девочку

Полицейские в Набережных Челнах разыскивают мужчину, который преследовал 9-летнюю девочку, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ.

В полицию обратился отец школьницы и рассказал, что неизвестный мужчина преследовал его несовершеннолетнюю дочь.

«В ходе проверки полицейские установили маршрут движения девочки и ее преследователя. В настоящее время принимаются меры по установлению его личности и задержанию. При установлении всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение», – сообщили агентству в пресс-службе ведомства.