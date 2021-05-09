В Челнах поисковики передали родственникам останки красноармейца Александра Кошкина

Сегодня в Набережных Челнах поисковый отряд «Челны» передал родственникам останки красноармейца — уроженца Самарской области Александра Архиповича Кошкина 1922 года рождения. Солдата нашли участники Молтовицкой поисковой группы в октябре 2020-го.

Установить личность погибшего удалось благодаря записке в капсуле, которая хорошо сохранилась, что само по себе удивительно, рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» командир поискового отряда «Челны» Наиль Каюмов.

По архивным данным, красноармеец Кошкин из 78-го отдельного лыжного батальона, сформированного в Казани, пропал без вести в 1941 году. Предположительное время гибели — январь 1942-го. Его останки были обнаружены в братской могиле на территории Маревского района Новгородской области, где проходили ожесточенные бои. Там же лежали останки еще десяти солдат. Но, к сожалению, даже при обнаружении капсул узнать их имена не удалось, потому что вместо записок внутри нагрудных знаков была труха.

«В этом месте Красная армия вела наступательную операцию и заблокировала в котле моторизованную дивизию СС „Мертвая голова“. Основные силы фашистского формирования были уничтожены, но и наши потери оказались значительными (речь идет о Демянской операции 1942 года, в ходе которой немцам удалось деблокировать свои окруженные войска — прим. Т-и). Мы каждый год отправляемся сюда с экспедицией. И каждый год находим останки не менее сотни наших солдат. В этом году перезахоронили 120 бойцов, и личность только одного солдата удалось установить», — рассказал челнинец.

Поисковики сообщили о находке в родное село погибшего, там нашелся родственник Александра. Тот в свою очередь вышел на других Кошкиных, проживающих сейчас в Санкт-Петербурге, Нижнекамске, Владивостоке и других городах. Была проведена ДНК-экспертиза, которая подтвердила личность погибшего.

В начале мая Молтовицкая поисковая группа передала останки солдата отряду из Челнов. Сегодня, 9 мая, земляки в свою очередь отдали их родным для захоронения в Клявлинском районе Самарской области.

«Мы не знаем, как он умер. Была ли смерть мгновенной или Александр Архипович долго страдал от полученных ран. Но мы знаем одно: в роковой час он хотел оказаться возле своих родителей. Через 80 лет после его кончины мы выполним свой долг и похороним его на деревенском кладбище, рядом с его отцом и мамой», — сказал на церемонии передачи останков один из родственников.

«Мама Александра, Акулина Кошкина, часто вспоминала сына. „Все глаза проплакала, ослепла от слез. Потеряла сына, даже могилки от него не осталось", — причитала бабушка Акулина. Теперь, надеюсь, ее душа успокоится», — заметил другой участник церемонии.

Родственники горячо поблагодарили поисковиков за их работу. Под звуки военной песни челнинцы попрощались с солдатом. Его останки погрузили в микроавтобус, который отправился на родину героя.