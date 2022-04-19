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Происшествия
19 апреля 2022  12:17
Полина Шевчук

В Челнах поймали жителя Новосибирска, который вез из Москвы партию наркотиков

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В Набережных Челнах на контрольном посту полиции «Тула-1» остановили иномарку, за рулем которой находился 29-летний житель Новосибирской области. Мужчина вел себя подозрительно и полицейские решили осмотреть авто, сообщали в пресс-службе МВД по РТ.

В подлокотнике машины был найден сверток с порошком. Экспертиза установила, что в пакете было более килограмма синтетических наркотиков.

Мужчина пояснил, что забрал синтетику из закладки в Москве и вез в Новосибирск, где должен был продать наркотики.

Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело.
 

 

 

#наркотики #синтетика #наркокурьеры #МВД по РТ
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