В Челнах поймали жителя Новосибирска, который вез из Москвы партию наркотиков

В Набережных Челнах на контрольном посту полиции «Тула-1» остановили иномарку, за рулем которой находился 29-летний житель Новосибирской области. Мужчина вел себя подозрительно и полицейские решили осмотреть авто, сообщали в пресс-службе МВД по РТ.

В подлокотнике машины был найден сверток с порошком. Экспертиза установила, что в пакете было более килограмма синтетических наркотиков.

Мужчина пояснил, что забрал синтетику из закладки в Москве и вез в Новосибирск, где должен был продать наркотики.

Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело.

