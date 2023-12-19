В Челнах поймали студента, помогавшего телефонным аферистам обманывать пенсионеров

Челнинские полицейские задержали по подозрению в мошенничестве 17-летнего студента местного колледжа. Установлено, что молодой человек исполнял роль курьера и действовал по указке телефонных аферистов.

Схема была стандартной: мошенники звонили пожилым челнинцам и сообщали, что их родственники стали виновниками ДТП. Для решения проблемы необходимо было передать курьеру определенную сумму. Взволнованные пенсионеры, поверив звонившим, соглашались выполнить всех их условия.

Так, 76-летняя и 88-летняя пенсионерки, желая спасти своих дочерей от уголовной ответственности, отдали прибывшему к ним курьеру каждая по 250 тысяч рублей. Жертвами аферистов стали еще две жительницы Набережных Челнов. 83-летняя и 85-летняя женщины, поверив злоумышленникам, лишились 220 тысяч рублей.

Позднее курьера мошенников поймали. Им оказался 17-летний житель Набережных Челнов. Молодой человек рассказал, что решил подзаработать. В одном из мессенджеров наткнулся на сообщение о легком заработке. В качестве «заработной платы» ему обещали 5% от каждой полученной суммы.

В настоящее время возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Проверяется причастность юноши к совершению аналогичных преступлений, выявляются соучастники.