В Челнах поймали пьяных угонщиков, которые решили покататься на чужом авто

Накануне в отдел полиции в Набережных Челнах обратился 67-летний местный житель. Владелец автомобиля сообщил, что утром не обнаружил свой автомобиль, припаркованный возле дома.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, позднее полицейские установили и задержали злоумышленников – двух мужчин 28 и 31 года. Оба приехали в Набережные Челны на заработки.

Выяснилось, что молодые люди в минувшие выходные распивали спиртные напитки. Возвращаясь домой после застолья, они приметили отечественную легковушку и решили на ней покататься. Разбив стекло задней двери, пьяные молодые люди пробрались в салон, однако не нашли ключи от замка зажигания.

После этого мужчины решили отбуксировать автомобиль в удобное место, найти другой аккумулятор, чтобы привести машину в рабочее состояние. Сил и энергии хватило только на то, чтобы дотолкать авто до соседнего комплекса. В одном из дворов они бросили легковушку, предварительно сняв с него номера, и отправились домой.

Свою вину молодые люди признали. Теперь фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.