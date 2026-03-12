В Челнах поймали пьяного водителя с подростками в салоне авто, прострелив ему колеса

В Челнах поймали пьяного водителя с тремя подростками в салоне, который пытался уйти от ДПС.

Как сообщают в МВД по РТ, патруль получил указание найти и проверить водителя «Лады» 14-й модели на опьянение. После обнаружения автомобиля сотрудники ГАИ попросили его остановиться, однако это требование было проигнорировано. Более того, нарушитель попытался скрыться.

После неоднократных попыток остановить машину с помощью подачи сигналов инспекторы были вынуждены стрелять по колесам автомобиля. Повредив три колеса, патруль сумел остановить нарушителя. Им оказался 40-летний местный житель в состоянии опьянения. Кроме него в машине находилось три подростка. От любых форм освидетельствования водитель отказался. Ему выписали 5 протоколов.

В МВД по РТ призвали соблюдать ПДД и сообщать в полицию о водителях, угрожающих безопасности других участников дорожного движения.