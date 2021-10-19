В Челнах поймали мужчину, у которого нашли более 2 тысяч литров фальшивой стеклоомывайки

Сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ задержали в Набережных Челнах на территории одной из оптовых баз местного жителя, когда тот перегружал около 745 литров спиртосодержашей продукции из машины.

После оперативники нашли в магазине, который принадлежит задержанному, еще порядка 60 литров спиртосодержащей жидкости и более двух тысяч литров фальшивой незамерзайки. Как стало известно ИА «Татар-информ», сейчас все изъятое отправили на экспертизу.