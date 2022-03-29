В Челнах поймали курьера, который отвез деньги обманутой пенсионерки телефонным аферистам

В полицию обратилась жительница Челнов. Она рассказала, что ей позвонил незнакомец и сообщил, что ее сестра якобы попала в ДТП. Для решения «вопроса» необходимо передать 200 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Пожилая женщина сняла со счета деньги, положила их в пакет и передала молодому человеку, который ожидал ее у дома.

Только после этого челнинка решила позвонить сестре. Тогда и выяснилось, что участником ДТП та не становилась.

Обманутая женщина обратилась в полицию. Правоохранители смогли установить и задержать злоумышленника. Им оказался 27-летний житель поселка Сидоровка. Он забирал пакеты с деньгами у обманутых пенсионеров и пересылал их аферистам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

