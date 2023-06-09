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Руc Тат
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Происшествия 9 июня 2023 12:45

В Челнах поймали кабана, который несколько дней гулял в городе

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Городская служба по отлову домашних животных Набережных Челнов поймала кабана, который в течение нескольких дней гулял на территории Автограда. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Как указано в сообщении, жители видели животное в парке Прибрежный, поселке ЗЯБ.

В настоящее время животное поймали. Специалисты проверят его состояние, после чего выпустят на волю в лес, отметили в администрации.

#Набережные Челны #кабан
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