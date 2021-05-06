В Челнах поймали 12-летнего подростка, который пьяным сел за руль мотоцикла

В Набережных Челнах автоинспекторы остановили мотоцикл под управлением 12-летнего подростка. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно от собственного корреспондента из Автограда.

На мотоцикле не было номеров, а сам ребенок находился на нем без шлема и прав, а также будучи пьяным. Медосвидетельствование он проходил в присутствии своей матери.

«На подростка была составлена карточка учета нарушений участниками движения до 16 лет. В отношение матери мальчика составили протокол об административном правонарушении по статье "Передача управления транспортом лицу, не имеющему права управления этим транспортом"», – сообщил начальник отделения ГИБДД отдела МВД по Тукаевскому району РТ Шамиль Ганиев.

Фото: Валентин Кулагин.