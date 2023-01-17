В Челнах подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление

В Набережных Челнах подвели итоги муниципального конкурса на лучшее новогоднее оформление. Всего награждено 15 руководителей — это представители организаций и территориальных общественных самоуправлений города. Награды на аппаратном совещании им вручил мэр Автограда Наиль Магдеев.

«Это люди, которые смогли создать вместе с нами для горожан хорошее новогоднее настроение!» — отметил градоначальник.

Диплом III степени за районную елку получил генеральный директор ООО «Волгопромгаз» Олег Николаев — за оформление елки во дворе дома 38/13/1. Диплом II степени вручили «Набережночелнинским электрическим сетям» под руководством Эдуарда Шаронова за елку в микрорайоне «Бумажников». Диплом I степени достался гендиректору «Горзеленхоза» Азамату Вильданову за елку на Боровецком бульваре.

Среди территориальных общественных самоуправлений лучшими стали представители ТОС 13-го комплекса за территорию дома 13/06 (третье место), «Суар» по ул. Сибгата Хакима (второе место) и «Сосновый Бор» по ул. Медовая 71-го микрорайона (первое место).

Среди бюджетных организаций отличились детский сад №110 «Курочка Ряба» (третье место), школа №69 (второе место) и победителем стал детсад №104 «Бэлэкэч».

За оформление территории предприятий дипломы за третье место вручили директору АО «Октябрьское» Дамиру Рафикову, за второе место — гендиректору ООО «Жилэнергосервис» Ахату Галаутдитнову, за третье — гендиректору торгового комплекса «М-105» Эльзе Галяутдиновой. Среди промпредприятий призерами стали Набережночелнинская ТЭЦ и «Челны-Бройлер», победителем — НЧТС.