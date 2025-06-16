В Челнах подросток выбежал из-за припаркованных автомобилей и попал под колеса легковушки

Фото: Госавтоинспекция Набережных Челнов

На улице Раскольникова в Набережных Челнах сбили 12-летнего мальчика. ДТП произошло в воскресенье, сообщает городская Госавтоинспекция.

По предварительным данным, мальчик выбежал на дорогу из-за припаркованных автомобилей и попал под колеса легковушки «Лада Веста». В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил травмы, госпитализирован в БСМП.

Фото: Госавтоинспекция Набережных Челнов

По данным Госавтоинспекции, с начала года в Автограде произошло 17 наездов на несовершеннолетних пешеходов.

«По вине детей-пешеходов зарегистрировано 7 ДТП, из которых 4 ДТП – по причине неожиданного выхода из-за стоящего транспортного средства, ограничивающего видимость водителю», – дополнили в ведомстве.