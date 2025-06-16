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Происшествия 16 июня 2025 12:59

В Челнах подросток выбежал из-за припаркованных автомобилей и попал под колеса легковушки

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В Челнах подросток выбежал из-за припаркованных автомобилей и попал под колеса легковушки
Фото: Госавтоинспекция Набережных Челнов

На улице Раскольникова в Набережных Челнах сбили 12-летнего мальчика. ДТП произошло в воскресенье, сообщает городская Госавтоинспекция.

По предварительным данным, мальчик выбежал на дорогу из-за припаркованных автомобилей и попал под колеса легковушки «Лада Веста». В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил травмы, госпитализирован в БСМП.

Фото: Госавтоинспекция Набережных Челнов

По данным Госавтоинспекции, с начала года в Автограде произошло 17 наездов на несовершеннолетних пешеходов.

«По вине детей-пешеходов зарегистрировано 7 ДТП, из которых 4 ДТП – по причине неожиданного выхода из-за стоящего транспортного средства, ограничивающего видимость водителю», – дополнили в ведомстве.

#Набережные Челны #сбили пешехода
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