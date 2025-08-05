В Челнах подросток на мотоцикле выехал на встречку и протаранил две иномарки

Фото: Госавтоинспекция Набережных Челнов

На Сармановском тракте в Набережных Челнах произошло серьезное ДТП с несовершеннолетним мотоциклистом.

Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, в минувшую пятницу 16-летний подросток без прав за рулем мотоцикла Kayo выехал на встречку и столкнулся Hyundai Solaris, который поворачивал налево. После столкновения мотоциклист врезался в припаркованный Nissan.

В результате ДТП байкер и его 16-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести, доставлены в больницу. Мотоцикл помещен на спецстоянку.