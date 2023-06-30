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В Челнах под открытым небом выступили духовой оркестр и джаз-оркестр «Визит»
В сквере имени Титова, находящемся в поселке ЗЯБ Набережных Челнов, для горожан организовали музыкальный вечер. На площадке выступали музыканты духового оркестра КБК имени С. П. Титова. В программе звучала классическая, народная и современная музыка. Кадры опубликованы в Telegram-канале городской администрации.
Любители вальса кружились парами. Представители старшего поколения, сидя на лавочках, могли пообщаться с любителями духовой музыки.
Каждый участник получил массу положительных эмоций на весь вечер.
Серия концертов продолжилась и на площади Азатлык. В концерте «Вечерний Jazz» от филармонического эстрадно-джазового оркестра «Визит» приняли участие солисты Анна Меерсон, Рустем Асадуллин, Ирина Зотина и Евгений Гали. Вечерний джаз под открытым небом наполнил летний воздух теплом и уютом.
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.
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