В Челнах под открытым небом выступили духовой оркестр и джаз-оркестр «Визит»

В сквере имени Титова, находящемся в поселке ЗЯБ Набережных Челнов, для горожан организовали музыкальный вечер. На площадке выступали музыканты духового оркестра КБК имени С. П. Титова. В программе звучала классическая, народная и современная музыка. Кадры опубликованы в Telegram-канале городской администрации.

Любители вальса кружились парами. Представители старшего поколения, сидя на лавочках, могли пообщаться с любителями духовой музыки.

Каждый участник получил массу положительных эмоций на весь вечер.

Серия концертов продолжилась и на площади Азатлык. В концерте «Вечерний Jazz» от филармонического эстрадно-джазового оркестра «Визит» приняли участие солисты Анна Меерсон, Рустем Асадуллин, Ирина Зотина и Евгений Гали. Вечерний джаз под открытым небом наполнил летний воздух теплом и уютом.