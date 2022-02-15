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Общество
15 февраля 2022  21:41

В Челнах почтили память погибших воинов-интернационалистов

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В Челнах почтили память погибших воинов-интернационалистов

В Набережных Челнах у мемориала «Родина-мать» прошло мероприятие, посвященное дню вывода советских войск из Республики Афганистан. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Торжественное событие состоялось при участии почетных гостей мероприятия: руководителя исполкома Набережных Челнов — Фарида Салахова, председателя «Набережночелнинской организации ветеранов войны в Афганистане» Эдуарда Фоминых; военного комиссара РТ по Центральному и Автозаводскому районам Рашида Ильясова. 

«33 года назад последний советский солдат покинул войну Афганистана. Через горнило афганской войны тогда прошло более 600 тыс. наших соотечественников», — отметил Фарид Салахов.

Участники митинга возложили венки и цветы к вечному огню. 

15 февраля — день вывода советских войск из Республики Афганистан. Это и праздник афганцев-ветеранов, и день памяти и скорби обо всех погибших воинах-интернационалистах. 

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

#Набережные Челны #воины-интернационалисты
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