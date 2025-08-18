В Челнах почтили память директора филиала КФУ Георгия Котиева

Аппаратное совещание в мэрии Набережных Челнов началось с минуты молчания в память о Георгии Котиеве, директоре Набережночелнинского института КФУ. Он скончался в минувшую субботу, за несколько дней до своего 58-летия. На августовской конференции, которая должна пройти на следующей неделе, Котиев планировал выступить с докладом.

«Недолгое время он проработал в качестве ректора Набережночелнинского филиала, но с его приходом наш институт получил второе дыхание благодаря поддержке со стороны руководства федерального университета, Ленара Ренатовича Сафина, и личной поддержке Сергея Анатольевича Когогина. Удалось сдвинуть с мертвой точки многие вопросы: укрепление материально-технической базы, началось строительство двух общежитий, в планах – инженерно-лабораторный корпус. Во всех этих проектах активное участие принимал Георгий Олегович», – сказал мэр Наиль Магдеев.

Георгий Котиев родился в 1967 году, в 1991-м с отличием окончил МГТУ им. Н.Э. Баумана по специальности «Гусеничные и колесные машины». В 1993 году защитил кандидатскую, в 2000-м – докторскую диссертацию. Автор более 250 научных работ в области проектирования колесных и гусеничных машин.

Более 30 лет он проработал в МГТУ им. Н.Э. Баумана, где в течение двух десятилетий возглавлял кафедру «Колесные машины».

Гражданская панихида состоялась сегодня в 10:30 в Учебно-лабораторном комплексе №2 на проспекте Мира, 13.