В Челнах почтили память Данила Садыкова, спасшего ребенка из фонтана ценой своей жизни

Ровно десять лет прошло с челнинской трагедии, которая всколыхнула всю страну, когда обычный школьник Данил Садыков пожертвовал собой ради спасения другого ребенка. Все произошло 5 мая 2012 года на бульваре Энтузиастов: 9-летний ребенок упал в чашу фонтана, где вода была под напряжением. Тогда Данил бросился в фонтан, вытащил ребенка, но сам получил смертельный удар током.

В июле того же года в Казанском Кремле отец мальчика получил Орден Мужества, которым Данила наградили посмертно. На месте трагедии установили мемориальную плиту, а его школе присвоили имя юного героя.

Сегодня и.о. главы СУ СКР по РТ Павел Олейник вместе с мамой Данила и его младшей сестренкой возложили цветы на его могилу.

Долгие годы следователи опекают родителей и сестер мальчика, оказывают поддержку. С тех пор многое изменилось в жизни Садыковых: старшая сестра Данила уже стала мамой, а младшая сестренка уже заканчивает первый класс. В этом году Данилу должно было исполниться 23 года.