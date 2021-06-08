news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
8 июня 2021  13:02
Эльвира Мухаметдинова

В Челнах почти за 5 млн рублей отремонтируют крышу Органного зала

news_top_970_100

В Набережных Челнах почти за 5 млн рублей отремонтируют крышу Органного зала. Соответствующее уведомление о тендере появилось на сайте госзакупок.

Стартовая цена на обновление кровли составляет 4,8 млн рублей, из них на закупку строительных материалов планируется израсходовать 2,2 млн рублей. Поиск исполнителей заказа продлится до 18 июня.

Органный зал в Набережных Челнах был торжественно открыт 1 марта 2005 года. По отзывам специалистов, он обладает уникальной акустикой. В ходе реконструкции кинотеатра «Россия», на базе которого создавался концертный зал, для облицовки стен были применены хорошо отражающие звук материалы, специально подобраны кресла, полы в зрительном зале выстелены буком, на входах установлены дубовые двери, пол сцены выполнен из лиственницы.
 

#органный зал набережных челнов #органный зал
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное