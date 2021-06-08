В Челнах почти за 5 млн рублей отремонтируют крышу Органного зала

В Набережных Челнах почти за 5 млн рублей отремонтируют крышу Органного зала. Соответствующее уведомление о тендере появилось на сайте госзакупок.

Стартовая цена на обновление кровли составляет 4,8 млн рублей, из них на закупку строительных материалов планируется израсходовать 2,2 млн рублей. Поиск исполнителей заказа продлится до 18 июня.

Органный зал в Набережных Челнах был торжественно открыт 1 марта 2005 года. По отзывам специалистов, он обладает уникальной акустикой. В ходе реконструкции кинотеатра «Россия», на базе которого создавался концертный зал, для облицовки стен были применены хорошо отражающие звук материалы, специально подобраны кресла, полы в зрительном зале выстелены буком, на входах установлены дубовые двери, пол сцены выполнен из лиственницы.

