В Челнах победитель фестиваля уличной графики распишет трамвай

Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах в честь 50-летия открытия трамвайного движения в городе организуют конкурс граффити. Его проведут Молодежный центр «Нур» и ООО «Электротранспорт» при поддержке Управления по делам молодежи исполкома Автограда, пишет газета «Челнинские известия».

Участники фестиваля уличной графики смогут выбрать одно из тематических направлений. Это «Набережные Челны как персонаж», «Абстрактный взгляд (движение / динамика)» и «Свободная тема».

Прием заявок и эскизов на электронную почту mcnur@mail.ru продлится до 3 октября (необходима пометка «Фестиваль трамвайного движения»).

В ходе второго этапа конкурса, до 6 октября, экспертная комиссия должна произвести отбор представленных на конкурс работ.

На третьем этапе, до 10 октября, граффитисты будут дорабатывать и корректировать свои эскизы. На финальном этапе, с 11 по 18 октября, эскиз окажется воплощен в графическое изображение на трамвае.

Первый трамвай в Набережных Челнах вышел на маршрут Депо — Сидоровка 8 октября 1973 года.