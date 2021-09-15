По требованию прокуратуры в Челнах суд приостановил работу аттракциона «Ветерок»

В Набережных Челнах по инициативе прокуратуры города приостановлена работа аттракциона «Ветерок». Об этом сообщает пресс-служба Набережночелнинского суда.

По поручению прокуратуры республики была проведена проверка аттракциона, расположенного на набережной города. Выяснилось, что карусель работала с начала лета, но при этом не была зарегистрирована в отделе Гостехнадзора РТ.

По решению суда владелец аттракциона должен приостановить его работу и устранить все нарушения, в том числе зарегистрировать карусель.