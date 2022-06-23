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Ру Тат
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Общество
23 июня 2022  11:05
Эльза Кузнецова

В Челнах по просьбе жителей переименуют одну из двух улиц с одинаковым названием

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В Набережных Челнах улицу Булгар в 67-м комплексе переименуют в Лесную. Об этом на XV заседании Горсовета сообщил замруководителя Автограда Рамиль Халимов. 

«Топонимическая комиссия, рассмотрев обращение граждан о присвоении наименования улиц города, предлагает переименовать улицу Булгар, расположенную в 67-м микрорайоне города, на улицу Лесную», — сообщил спикер.

Сегодня в Набережных Челнах существует две улицы под названием «Булгар», они расположены в 67-м и 68-м микрорайонах.

Мэр Наиль Магдеев отметил, что при такой ситуации постоянно возникают правовые коллизии, касающиеся двух улиц с одинаковым названием.

«Ситуации разные бывают: купля, продажа, дарение, наследство. Поэтому очень важно иметь юридическую чистоту в адресном хозяйстве. Не может быть два дома по улице Булгар с одним и тем же номером, но с двумя объектами. Поэтому жители обратились, а мы их поддержали, чтобы не возникало тупиковых ситуаций», — подчеркнул мэр.

#Набережные Челны
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