В Челнах по просьбе жильцов дома пересмотрели проект «Нашего двора»

В одном из дворов Набережных Челнов по просьбе жильцов дома пересмотрели ранее согласованный проект обновления территории по программе Раиса РТ «Наш двор».

«Жители захотели поменять место локации парковки и волейбольно-баскетбольной площадки. По плану-схеме возле дома была предусмотрена спортивная площадка. Жители нижних этажей, опасаясь шума, попросили перенести площадку на место парковки, а парковку — на место площадки. Проектировщики решили вопрос в пользу жителей. Жильцы остались довольны», — рассказала «Татар-информу» ведущий специалист отдела взаимодействия с организациями территории Гульназ Вильданова.

На место во двор домов 59/14 и 59/15 выехал глава Центрального района Автограда Эдуард Фаттахов.

«У жителей данных домов были большие беспокойства по вопросу устройства парковки и спортивной площадки. Мы обязательно примем во внимание пожелания горожан, проект будет пересмотрен и согласован. Учет мнения жителей — важнейший принцип республиканской программы „Наш двор“!» — прокомментировал он.

В 2024 году на территории Центрального района программа Раиса РТ «Наш двор» реализуется в 13-м, 16-м, 39-м и 59-м микрорайонах — всего будут благоустроены 32 дворовые территории. В целом же по городу будет обновлена 71 территория.

Как ранее сообщал «Татар-информ», строительные работы в Челнах по проекту «Наш двор» стартовали 8 апреля. Всего в рамках программы за время ее реализации отремонтировано более 420 дворов. В общей сложности здесь предполагается обновить более 680 дворовых территорий.

Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Раис РТ Рустам Минниханов. За время ее работы в республике будет благоустроено около 7 тыс. дворов.