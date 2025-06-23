В Челнах по нацпроекту завершат благоустройство парка «Прибрежный»

Слайд презентации: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

В Набережных Челнах в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Инфраструктура для жизни» планируется завершить благоустройство парка «Прибрежный» и провести работы на набережной Фикрята Табеева. Об этом рассказал начальник Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Руслан Вильданов.

«В этом году завершится масштабное обновление парка «Прибрежный» (четвертый этап): здесь появятся новые качели с видом на озеро, современные навигационные стенды и дополнительные зеленые насаждения», – отметил докладчик.

Реконструкция парка ведется поэтапно начиная с 2022 года. За это время здесь проложили удобные велодорожки и оборудовали зоны для активного отдыха и прогулок. В минувшем году тут полностью преобразили территорию, прилегающую к озеру Лесное.

На набережной имени Фикрята Табеева планируют создать пешеходные дорожки, установить систему автополива и провести масштабное озеленение территории.

Председателем комиссии Государственного совета РФ, отвечающей за нацпроект «Инфраструктура для жизни», является Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Слайды презентации: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.