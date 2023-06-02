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В Челнах по национальному проекту ремонтируют проспект Хасана Туфана
В Набережных Челнах в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполняется ремонт части автомобильной дороги по проспекту Хасана Туфана от улицы Раскольникова до проспекта Сююмбике. Длина этого участка составляет 3,4 километра, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
Дорожные рабочие уже выполнили работы по фрезерованию существующего асфальтобетонного покрытия и устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия, пешеходного тротуара и монолитного бортового камня. Также производится устройство верхнего слоя покрытий и ремонт сетей наружного освещения.
Проектом предусмотрено уширение проезжей части и обустройство велосипедной дорожки вдоль проспекта Хасана Туфана. Также дорожники установят 196 новых фонарных столбов со светодиодными светильниками и проведут работы по прокладке кабельной линии.
Запланированы и мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Это установка дорожных знаков и металлических ограждений, нанесение разметки на всей проезжей части, обустройство искусственных дорожных неровностей, размещение шести светофоров и четырех остановок.
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