В Челнах по национальному проекту ремонтируют проспект Хасана Туфана

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

В Набережных Челнах в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполняется ремонт части автомобильной дороги по проспекту Хасана Туфана от улицы Раскольникова до проспекта Сююмбике. Длина этого участка составляет 3,4 километра, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Дорожные рабочие уже выполнили работы по фрезерованию существующего асфальтобетонного покрытия и устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия, пешеходного тротуара и монолитного бортового камня. Также производится устройство верхнего слоя покрытий и ремонт сетей наружного освещения.

Проектом предусмотрено уширение проезжей части и обустройство велосипедной дорожки вдоль проспекта Хасана Туфана. Также дорожники установят 196 новых фонарных столбов со светодиодными светильниками и проведут работы по прокладке кабельной линии.

Запланированы и мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Это установка дорожных знаков и металлических ограждений, нанесение разметки на всей проезжей части, обустройство искусственных дорожных неровностей, размещение шести светофоров и четырех остановок.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. При этом нацпроект «Безопасные качественные дороги» (изначально «Безопасные и качественные дороги») стал продолжением федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», который воплощался в жизнь в части регионов в 2017-2018 годах.