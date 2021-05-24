Рядом с челнинскими пляжами могут запретить продажу алкоголя

В Набережных Челнах обсудили риски предстоящего пляжного сезона и предложили минимизировать их, запретив продажу алкогольных напитков вблизи водоемов. Об этом стало известно на совещании в мэрии Автограда.

Как сообщил начальник Набережночелнинского отделения ГИМС Абузар Нугуманов, сегодня на учете госинспекции стоят пять пляжей и девять баз для размещения маломерных судов (в ходе технического освидетельствования пять баз признаны готовыми к работе).

И если с базами для маломерных судов какая-то ясность есть, то с пляжами много неопределенности. Так, в черном списке несанкционированных мест для купания ГИМС находятся семь точек: Колокольный мост на реке Мелекеска в поселке ГЭС, санаторий «Жемчужина», место возле остановки «Центральная», грузовой порт у жилого поселка Чаллы Яр, озеро в парке Прибрежный, 48-й комплекс, ДЮСШ «Навигатор».

По мнению Нугуманова, как минимум два места можно было бы исключить из списка. Так, пляж на набережной Тукая был создан в рамках проекта реконструкции территории. Здесь чистый песок, есть спасательный пункт, дно водоема обработано, зона заплыва перекрыта буйками, но купаться в этом месте запрещено. «Есть смысл дать пляжу на набережной Тукая официальный статус», — обозначил позицию ведомства Нугуманов.

В аналогичной ситуации находится место для купания возле ДЮСШ «Навигатор». Территория будет капитально благоустраиваться, но со статусом вопрос не решен. Раньше запрет вводился из-за проб воды, которые признавались неудовлетворительными. Как будет на этот раз, пока неизвестно, так как, по данным главного санитарного врача Челнов Ильгизяра Бариева, заявок на предмет санитарно-эпидемиологического освидетельствования пляжей пока не поступало.

В любом случае все места купания челнинцев, независимо от их статуса, должны находиться на особом контроле исполкома. Площадки нужно оборудовать аншлагами о запрете купания и регулярно патрулировать, а главное — вблизи пляжных мест не должен продаваться алкоголь, поделился рекомендациями Нугуманов.

Конечно, не исключено, что отдыхающие будут приносить спиртное с собой, но тогда муниципальные полицейские должны «аккуратно их забирать с пляжа», отметил мэр Челнов Наиль Магдеев.

На совещании прозвучало, что в прошлом году утонувших в Челнах было меньше, чем годом ранее: пять в 2020-м против восьми — в 2019 году. «Пусть цифры никого не успокаивают. Мы будем считать свою миссию выполненной, если за купальный сезон никого не потеряем», — подчеркнул Магдеев.